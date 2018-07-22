Akşener'den "Aday Olmayacağım" Açıklaması

Akşener'den "Aday Olmayacağım" Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi.

Akşener'den

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi.

Akşener, Twitter hesabından, partisinin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda "olağanüstü kurultay kararı" alınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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