Akşener'den 10 Kasım Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80'inci yılında bir kez daha rahmet, dua ve minnetle anıyor, mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 80 yıl geçtiğini belirten Akşener, "O cumhuriyet, emperyalizme karşı verilen ilk Kurtuluş Savaşı'yla, mazlum milletlere örnek olan Gazi Paşa ve silah arkadaşları aziz ecdadımızın, bize emanetidir." ifadesini kullandı.

Kurtarıcı ve kurucu iradenin, yokluk içindeki destansı mücadelesi ve zaferinin kıymetinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Akşener, mesajında şunları kaydetti:

"Son yıllarda üzülerek görüyoruz ki bu kıymetin farkında olmayanlar, siyaseti, milli ve manevi değerlerimiz üzerinden gereksiz tartışmalarla meşgul etmektedir. Oysa Türk siyaseti, kurtarıcı ve kurucu iradenin bize gösterdiği hedeflere odaklanmalıdır. Bu hedef, milletimize daha huzurlu ve daha müreffeh bir hayat sağlamanın mücadelesidir. İktidarı cumhuriyetin değerleriyle, muhalefeti mukaddesatımızla barıştırdığımız gün, önemli bir yol almış olacağız. Bizler bunun çabası içindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, dünkü Cuma hutbesinde, kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha'yı çok görmesi de bu yapay gerginliklerin, manevi dünyamızda açtığı bir yaradır."

Akşener mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80'inci yılında bir kez daha rahmet, dua ve minnetle anıyor, mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum." değerlendirmesini yaptı.