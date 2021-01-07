Akşener: "Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum"
07.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:35
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaretin ardından gündeme ilişkin soruları cevapladı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten