Akşener: "Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum"
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Akşener: "Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum"

07.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaretin ardından gündeme ilişkin soruları cevapladı. (2)

Akşener: 'Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum'
Akşener: 'Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum'
Akşener: 'Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum'
Akşener: 'Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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