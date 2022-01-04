Akşener, Davutoğlu ve Babacan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından, "Çok geçmiş olsun Temel Bey, acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Davutoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu da Twitter hesabından, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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