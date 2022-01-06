Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinin yazılı açıklamasına göre, Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde dün akşam gerçekleşen ziyarette, iki genel başkan, ekonominin gidişatını ele aldı ve iki parti arasındaki iş birliğinin çerçevesi detaylandırıldı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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