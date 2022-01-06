Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret - Haberler
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Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinin yazılı açıklamasına göre, Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde dün akşam gerçekleşen ziyarette, iki genel başkan, ekonominin gidişatını ele aldı ve iki parti arasındaki iş birliğinin çerçevesi detaylandırıldı.

Akşener'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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