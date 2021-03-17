Akşener: "Daha makul ve akılcı bir dış politika yürütseydik nasıl olurdu?"
17.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:22
Salondaki milletvekilleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
Salondaki milletvekilleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey