Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
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Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

28.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:12
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı , İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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