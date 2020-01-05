Akşener: "Çok şey başardık"
Salonun iç/genel planı -Kısa film gösterimi -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı.
05.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:08
-Salonun iç/genel planı
-Kısa film gösterimi
-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. (1)
Kaynak: AA