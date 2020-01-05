Akşener: "Çok şey başardık"
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Akşener: "Çok şey başardık"

Salonun iç/genel planı -Kısa film gösterimi -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı.

05.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:08

-Salonun iç/genel planı

-Kısa film gösterimi

-İYİ Parti Genel Başkanı 'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "Çok şey başardık"
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