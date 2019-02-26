Akşener: Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait (2)

PAZARCI ESNAFINA ZİYARET

Düzce'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamidiye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı ziyaret edip, pazarcılarla sohbet etti. Akşener, simitçiden aldığı simitleri, pazar yerinde sohbet ettiği kişilere ikram etti. Akşener, para almak istemeyen simitçiye, "Benim kendi param. Bu para, bize de sana da uğur getirecek. Dua et" dedi. Meral Akşener, pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara ise üzerinde İYİ Parti logosu olan şalları dağıttı.

İYİ Parti lideri Akşener, CHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret edip, Düzce'den ayrıldı.

Kaynak: DHA