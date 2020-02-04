Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi"
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Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Ankara İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı...

04.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:07
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi

Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi

Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi"
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