Akşener: Buğra Kavuncu, Özdağ'a iddialarını ispatlamak için imkan sunuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlamasıyla ilgili "Sayın Buğra Kavuncu bugün, Sayın Özdağ'ın sözlerini iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasıyla ilgili, "Sayın Buğra Kavuncu bugün, Sayın Özdağ'ın sözlerini, iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Twitter üzerinden yaptığı, "Partisine küsen Genel Başkan, milletvekilleri istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, şunları kaydetti: "Benim arkadaşlarımın ne konuştuğu değil de, bugün AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ne dediği önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içeresinde de o demokrasi mücadelesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar elbette oluyor. Ama büyük bir dikkatle, her şeye rağmen demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz ben de dahil, çok otoriter sistemlerden geliyoruz. Nefes almanın patronun izninde olduğu sistemlerden geliyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan tüm arkadaşlarımın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum. ve bu konuda da direnmeye, demokrasiyi içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim" dedi.'PARTİMİZE BİR SALDIRI OLACAĞINI BEKLİYORDUK'Akşener, Doğru Yol Partisi'nde (DYP), genel başkan yardımcılığı ve bakanlık görevinde bulunduğu 1997-1998 yıllarını hatırlatarak, "O dönemde 43 milletvekilinin DYP'den hangi şartlarda nasıl ayrıldığını biliyorum. Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Şimdi ilginç olan Sayın Ümit Özdağ'ın, Sayın Aytun Çıray'ın, ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Grev ve protesto eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum grup toplantısına katılmamalarına da saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997 ve 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarını, attığı tweet üzerinden baktığımızda elbette başka bir gözle izleyeceğiz, bundan sonra olacakları. Biz partimize bir saldırı olacağını bekliyorduk elbette; çünkü araştırma şirketleri de 13-15 arasında sonuçlar bulunca, kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk, şimdi bakacağız" diye konuştu. Akşener, İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaştığı iddiasına da, "Büyük bir yalandır, bunu söyleyen yalancıdır" yanıtını verdi.'TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'IN YANINDA YERİNİ ALMASINI SAĞLAYIN'Akşener, grup toplantısındaki konuşmasında ise Ermenistan'ın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini, ateşkes sözü verdikten birkaç saat sonra Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füzeyle saldırdığını hatırlattı. Rusya'nın Ermenistan'a silah ve mühimmat verdiğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, sorunu çözmek için oluşturulan Minsk Grubu'nun üyeleri olan ABD, Rusya ve Fransa, Ermenistan'a her tür yardımı yapıyor. Bu gerçek ortadayken, sorunu bu üçlünün çözemeyeceği gerçeği de ortada duruyor. Bu sebeple, Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum; bu konu parti kongrelerinde yapılan konuşmalarla geçiştirilecek bir konu değildir. Bulunduğun makam, tespit yapma değil, gerekeni yapma makamıdır. Türkiye'nin diplomasi birikimini, çok geç olmadan harekete geçirin. Kurulacak masalarda, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında yerini almasını sağlayın" dedi. 'YARGIDAN ELİNİZİ ÇEKİN'Anayasa Mahkemesinin tartışmaya açıldığını savunan Akşener, şöyle devam etti: Önce, ülkenin İçişleri Bakanı gider yaptı. Ardından küçük ortak, koroya katıldı. Nihayetinde de Sayın Erdoğan, daha önce de birçok kez örneğini gördüğümüz üzere, 'Meclis bir adım atarsa ben de desteklerim' dedi. Son olarak, Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi çıktı, kendi kurumunu siyasi malzeme yapmak isteyenlerin eline, altın tepside istedikleri fırsatı verip, tüy dikti. Ne kadar acı. Sosyal medyada, karşılıklı ışık yakıp söndüren polemiğin tarafları, Türkiye'ye nasıl hasar verdiklerinin farkında bile değil. Anayasa Mahkemeleri, medeni dünyada, demokratik ülkelerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Görevleri bellidir. Karar verirken, önlerine koydukları anayasa da bellidir. Yargıdan elinizi çekin" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN BİR METREKÜP KAYNAK BULMASINDAN BİLE MUTLU OLURUZ'Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 miyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin müjdesini verdiğini, Türkiye'nin bir metreküp kaynak bulmasından bile mutlu olduklarını belirtti. Akşener, "Milletimizin yararına olan her keşfi, sevinçle karşılarız. Bir yandan 'doğalgaz bulduk' diye caka satıyorsunuz, diğer yandan faturalara zammı bindiriyorsunuz. Millet sizden doğalgaz faturasına çözüm istiyor, siz anca gemi üzerinde poz veriyorsunuz" dedi.

