Akşener: "Bu tablonun sorumlusu milletimiz değil"
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki mileltvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki mileltvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren