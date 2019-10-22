Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük

22.10.2019 12:27

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, dostu, düşmanı gördük " dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, geçen 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderildiğini belirterek, mektubun içerisindeki ifadelere tepki gösterdi. Akşener, "Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz. Yenilip yutulamaz. Üzeri örtülemez. Bir tek gülücük emojisi eksik" dedi.

'TÜRKİYE İLK DEFA SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPMIYOR'Trump'ın mektubuna Türkiye'nin tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Ben bu işlere yabancı değilim Sayın Erdoğan. Türkiye ilk defa sınır ötesi operasyon yapmıyor. Irak'ın kuzeyindeki 'Çekiç Harekatı'nın altında benim de imzam vardı. Ne ABD'yi misafir ettik ne de ABD Başkanı çıkıp iki laf edebildi. Nasıl oldu da ABD Başkanı her türlü tehdit ve hakareti edebiliyor? Bunlar yenilip yutulamaz, üstü örtülemez" dedi.'KİMİN DOST, KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖRDÜK'Akşener, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte kimin dost kimin düşman olduğunu gördüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Korkma, dik dur" diye seslenen Akşener, şöyle konuştu: "Kıbrıs Barış Harekatı'nda rahmetli Ecevit nasıl dik durduysa, rahmetli Erbakan nasıl dik durduysa sen de 'öyle yap' diyorum. Harekat süresince Filistin ve İsrail'in bize karşı durmasını izledik. ABD Senatosu'nda Türk dostu sandığımız bazı grupların nasıl Türk düşmanı olduklarına şahit olduk. Arap ülkeleri Birinci Dünya Savaşı'na dönüş yaptılar. Tüm bunlar olurken, öte tarafta değişmeyecek dostluğa bir kez daha şahit olduk. Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, dostu, düşmanı gördük."

Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından işsizlik sayısının arttığını, 8 milyon kişinin işsiz olduğunu belirtti.

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Besti KARALAR/ANKARA -

Kaynak: DHA