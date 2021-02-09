Akşener: Boğaziçi'nde sokak çatışmasına izin vermeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili gençlere uyarıda bulunarak, "Bu mücadeleyi üniversiteden çıkarıp, siyasi kutuplaşmanın bir cephesi haline getirmek isteyenlere prim vermeyin. Barışçıl protestolarla başlayan bu mücadeleyi, gençlerle emniyet güçlerini karşı karşıya getirecek, bir sokak çatışmasına dönüştürmek isteyenlere izin vermeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretindeki sözlerine tepki göstererek, "Miçotakis dedi ki; 'Stratejik hedefimiz, Ada'daki Türk işgalini sona erdirmek.' Beyefendinin, Yunanlı popülist politikacılara özgü bu çıkışı, esasında çok da şaşırtıcı değil. Bunların nicesi geldi geçti. Sayın Başbakan; siz bir türlü kabullenemeseniz de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin. Benim size tavsiyem, ülkenizin sorunlarına odaklanın, boyunuzdan büyük konulara çok fazla bulaşmayın. Kıbrıs'taki Türk işgali değil, Türk varlığıdır. Bunu da aklınıza kazıyın" dedi.

'BU İŞ BÖYLE GİTMEZ'İYİ Parti olarak sokakta milleti dinlediklerini ve vatandaşların zor durumda olduğunu ifade eden Akşener, "Biz sokaktayız, vatandaşımızla beraberiz. Milletimizi dinliyor, dertleri duyuyor, çareler öneriyor, milletimiz için neler yapabiliriz, ona çalışıyoruz. Sadece 'Milletimiz darda' demekle yaranın kapanmadığını biliyoruz. O nedenle, yarayı sarmanın reçetesini de sunuyoruz. Ama nafile. Milletinden kopmuş, milletin derdini bırakıp, eşin dostun yandaşın derdine düşmüş Sayın Erdoğan, ne milletimize ne de bize kulak asmamakta ısrar ediyor. Bu iş böyle gitmez Sayın Erdoğan. Seni o makamlara getiren milletimizin sesini duyacaksın. Pazarda, markette, hesabın içinden çıkamayan analarımızı göreceksin. İşsizliğin pençesinde, günü kurtarmanın telaşındaki çaresizlerimizi dinleyeceksin" diye konuştu.'BOĞAZİÇİ'NDE SOKAK ÇATIŞMASINA İZİN VERMEYİN'Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili konuşan Akşener, "Anadolu'nun bir köyünden, Türkiye derecesi yaparak üniversiteye girmiş olan bir evladımıza, birisi, 'bunlar zaten terörist' diyerek bir şey yapsa, bunun hesabını kim verecek? Bu tavırla toplumsal barışı riske atıyorsunuz. Bu dilin sokakları nereye götüreceği belli olmaz. Bu yol, yol değil. Bu sosyal itirazı, kriz sürecinden çıkarıp, acilen iletişim sürecine çevirin. Ayrıca gençlere, 'Başları ezilmeli' diyen küçük ortağını da, Başbuğ Alparslan Türkeş'i örnek almaya davet ediyorum" dedi.Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci ve akademisyen kadrosuyla birlikte verdiği mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu dile getiren Akşener, "Ancak, bir konuda özellikle de gençleri uyarmak istiyorum. Bu mücadeleyi üniversiteden çıkarıp, siyasi kutuplaşmanın bir cephesi haline getirmek isteyenlere prim vermeyin. Barışçıl protestolarla başlayan bu mücadeleyi, gençlerle emniyet güçlerini, karşı karşıya getirecek, bir sokak çatışmasına dönüştürmek isteyenlere izin vermeyin. Hepimiz bir değişim istiyoruz. Hepimiz daha özgür, daha zengin, daha adaletli bir ülkede yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL'Yeni anayasa tartışmalarına değinen Akşener, şöyle dedi:

"Henüz içeriği, niyeti belli olmayan bu teklifin ayrıntılarını ileride göreceğiz. Mevcut anayasayı bile uygulamak istemeyenler, bu tekliflerinde ne kadar samimiler, izleyeceğiz. Ama bizim için bu konu, bugünün konusu değil. Daha acil sorun ve ihtiyaçlarımız var. Biz onların çözümünün peşindeyiz. Bizim önceliğimiz, mutfaktaki yangın, çarşıdaki pazardaki feryat, işsiz gençlerimizin çaresizliğidir. Bizim gündemimiz, emeklilerimizin çilesi, sanayicimizin, işverenimizin sıkıntıları, çiftçimizin dertleridir. Biz, AK Parti ve ortaklarının değil, milletimizin gündemini takip ediyoruz. O nedenle biz, kurulduğumuz ilk günden bu yana, milletimizin çektiği tüm bu sorunların kaynağının, 'Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi' olduğunu söylüyoruz. Türkiye'nin ancak iyileştirilmiş ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le düze çıkacağını görüyoruz. Liyakatin, hukukun, adaletin, demokrasinin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin, ülkemizin önüne yeni fırsatlar getireceğini görüyoruz. İşte İYİ Parti olarak biz, o fırsatları yaratmanın peşindeyiz. Çünkü biz, milletimizin o fırsatları hak ettiğine inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı