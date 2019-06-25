Akşener: "Biz bu günlere Anadolu'yu karış karış dolaşarak geldik"

Akşener: "Biz bu günlere Anadolu'yu karış karış dolaşarak geldik"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Akşener:

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -2-

Kaynak: AA
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