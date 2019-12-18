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Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

18.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:32
Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı , Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.

Kaynak: AA
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