Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti
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Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

18.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:42
Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı , Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 45 dakika süren görüşmenin sonunda Çebi, Akşener'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
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