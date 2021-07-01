Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
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Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz

Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim gibi, herkesi ayağınıza getireceksiniz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim gibi, herkesi ayağınıza getireceksiniz. Gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz. Çözüm yolu sunana oy vereceksiniz. O zaman 5 maaş alan, kendinden menkul danışmanlara 'kış kış' yapılacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener'e partisinin il yöneticileri de eşlik etti. İlk olarak Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'ne giden Akşener'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ardından Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ne geçen Akşener, burada da tek tek dükkanları dolaşıp, esnafla sohbet etti. Akşener'in Körfez ziyaretini tamamlamasının ardından İYİ Parti İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan zeybek oyunu sergilendi. Gençleri izledikten sonra vatandaşlara hitap eden Meral Akşener, "20 Ocak'tan bu yana 40'ın üzerinde il, 150'nin üzerinde ilçe gezmişim. Esnafın derdini dinleyip, kamuoyuna mal edip, milletvekillerimiz tarafından kanun teklifi, araştırma önergesi, soru önergesi vererek gündemde tutmaya çalıştık ve bunu başardık. Demek ki, istenirse oluyormuş." dedi.

'GELMEYENE, 'OY YOK' DİYECEKSİNİZ'Akşener seçmenden sorunlarına çözüm yolu sunana oy vermesini isteyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu şehrin unutulmaz politikacıları vardır. Onların en büyük özelliği kapı kapı çalarak dolaşmalarıydı. Çok uzun bir süredir Türkiye'de bu yapılmıyor. Çünkü manevi değerlerimiz üzerinden, bize dair değerler üzerinden birbirimizle kavga ettirerek politika yaptılar. Nasıl ki esnafın müşterisi velinimetse, ben de seçmeni, bu milleti velinimet yapmak istiyorum. Benim gibi, herkesi ayağınıza getireceksiniz. Gelmeyene 'oy yok' diyeceksiniz. Sizin çocuklarınızın işsizliğini dinlemek zorunda kalacaklar. Sizin sorunuza cevap vermek zorunda kalacaklar. Bunları duyacaklar, öğrenecekler. Siz de bunu çözene oy vereceksiniz. Bunu çözmek isteyene, çözüm yolu sunana oy vereceksiniz. O zaman 5 maaş alan, kendinden menkul danışmanlara 'kış kış' yapılacak."


- Gebzekocaeli
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz
Akşener: Benim gibi herkesi ayağınıza getirecek, gelmeyene 'Oy yok' diyeceksiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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