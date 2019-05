Akşener: Belediyeleri borç batağına gömmüşler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu beylerin, 3 yıl önce 1 milyar liraya ihale ettikleri iş, bugün 180 milyon liraya ihale edildi. Bunlar, yalnızca devleti değil, belediyeleri de borç batağına gömmüşler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 'İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ni değerlendirdi. Bakan Albayrak'ın yeni bir paket açıkladığını söyleyen Akşener, "Her pakete de üşenmeyip bir isim koyuyor. Yeni paketin adı İVME. Yani İleri Verimli Milli Endüstri'ymiş. Sanki, bugüne kadar fabrika açtılar da adını 'milli endüstri' koymuş. Ne ileri ne de verimli bir endüstrimiz kalmadığının farkında bile değil. Vatandaşımın kendi parasına güveni kalmadı, döviz mevduatlarının oranı yüzde 44'ten yüzde 54'e çıktı. Kayıtlı işsiz sayımız yüzde 43 arttı. Ülkemizin kredi risk primi yüzde 68 arttı. Bütçe açığı 30,3 milyar liradan 103 milyar liraya çıktı. Yani yorgan çektikçe çekti, ayaklar açıkta kaldı. Borsada işlem gören şirketlerimiz yüzde 34 değer kaybetti. Bütün bu tabloya rağmen, 'Tünelin ucundaki ışık göründü', 'Bakın burası çok önemli' diyor" dedi.

Akşener, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"6 Mayıs'ta, milletimize, milletimizin iradesine karşı YSK eliyle bir darbe yapıldı. 28 Şubat'ın bir tekrarını yaşattılar ülkemize. Demokrasimiz bir kez daha kesintiye uğradı. Sayın Erdoğan, 'Milletin kararını tanımıyorum' dedi ve sandığı tekmeledi. YSK eliyle milli irade gasbedildi. Sonra da 'gerekçeli karar' diye bir belge açıkladılar. Bir kez daha ifade ediyorum; Darbenin gerekçesi, merekçesi olmaz. Darbe darbedir. Bir tomar kağıt harcayarak üstünü örtmeye çalıştıkları, gerçek gerekçe bellidir; Sayın Erdoğan emretti, YSK yerine getirdi."

'BELEDİYELERİ BORÇ BATAĞINA GÖMMÜŞLER'

Akşener, çok sayıda gencin işsiz olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Milletin çocukları, pırıl pırıl gençlerimiz işsiz. Bakın sağınıza solunuza. Adını soyadını bile yazamayan ne kadar yakınları varsa ihya ettiler, milletin mutfağına ateş düşürdüler. Bu beylerin, 3 yıl önce 1 milyar liraya ihale ettikleri iş, bugün 180 milyon liraya ihale edildi. El insaf. Beş katı beş. Belediyeler teker teker borçlarını açıklıyor. Kişi başına 5 binle, 10 bin lira arası borç yapmışlar. Bunlar, yalnızca devleti değil, belediyeleri de borç batağına gömmüşler. Neymiş gönül belediyeciliği. Kargalar bile buna güler."

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde eğitim sisteminin 15 kere değiştirildiğini kaydeden Akşener, göreve gelen her bakanın yeni eğitim sistemi açıkladığını söyledi. Öğrenci velilerinin her yıl tedirgin olduğunu kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Yeni sistemle evladımın durumu ne olacak?' diye uykuları kaçıyor. Öğretmenlerimiz, gözlerinin içine bakan evlatlarımıza sistemi anlatamıyorlar, çünkü kendileri de anlayamıyor. Çocuklarımız, 'acaba bu sene başımıza ne gelecek?' diye endişe içinde. İki lafın birinde, ecdadımızdan dem vuruyorsunuz, ama tarih dersini zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz. Bu hangi aklı evvelin fikridir? Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilebilir mi? Gençlerimiz, evlatlarımız, tarihi, sizin gibi televizyon dizilerinden mi öğrensin istiyorsunuz? Biliyorsunuz, adını 'Fatih' koydukları bir projeyi, allayıp pulladılar zamanında. Yavrularımıza tablet dağıttılar. Yandaşlarını zengin ettiler. Sonuç? O paralara kaç fukaranın çocuğu, düzgün bir eğitim alabilirdi oturup hesap edin. Günahtır be. Haram zıkkın olsun."



Kaynak: DHA