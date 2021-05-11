AKŞENER:  BAŞKANIN ÖNERİSİNE BİZİM, SİYASİLERİN DESTEK OLMASI DÜŞER
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AKŞENER:  BAŞKANIN ÖNERİSİNE BİZİM, SİYASİLERİN DESTEK OLMASI DÜŞER

AKŞENER:  BAŞKANIN ÖNERİSİNE BİZİM, SİYASİLERİN DESTEK OLMASI DÜŞER
Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bendevi Palandöken elbette bu işi en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim, siyasilerin destek olması düşer" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bendevi Palandöken elbette bu işi en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim, siyasilerin destek olması düşer" dedi.

Meral Akşener,  Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı'nda incelemelerde bulundu. Meral Akşener'e İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Akşener, inşaattaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, "İBB'nin İstanbul'a yaptığı projeler, hizmetler, ben, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız dahil, partimizin yöneticileri dahil bilgi sahibi olmak üzere sayın başkanın daveti ile buradayız. Gündelik, siyasi mutlaka pek çok sorunu var ama bu gördüğümüz, göreceğimiz hizmetlerin gölgelenmesine sebep olur. Onun için proje dışı bir konuda bir şey konuşmayacağım. Vatandaşımızın ilgisinin bilgisinin olması gereken alanlar buraları" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in bayramdan önce esnafın açılması çağrısının sorulması üzerine Akşener şunları söyledi: "Aynı fikirdeyim de esnaf çok başından beri yanlış yönetildi. Demin bu metro istasyonlarıyla ilgili konuşurken 1.5 milyar TL para harcanmış ondan sonra 1,5 yıl durmuş. Gömmüşsün parayı kardeşim, yürü ondan sonra üzerinde. Öncelik sıralamaları farklı. Bu nedenle de esnafı diyelim ki kapattınız, başından beri söylediğimiz bir şey var, ailelerde, geliri olmayan ailelerde kişi başına 500 lira verin harcasınlar. Acil ihtiyaçlarını karşılasınlar. İki esnafa özellikle devletin vakıfların kiracısı olanların kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırlayın, adam başı, çalıştırdıkları insan başı da 10 bin lira 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi verin, hareketlensin dedik.  Bendevi Palandöken elbette bu işi en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim, siyasilerin destek olması düşer. Ama çok başından bu düğme yanlış iliklendi. "

AKŞENER:  BAŞKANIN ÖNERİSİNE BİZİM, SİYASİLERİN DESTEK OLMASI DÜŞER
AKŞENER:  BAŞKANIN ÖNERİSİNE BİZİM, SİYASİLERİN DESTEK OLMASI DÜŞER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi
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