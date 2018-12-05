Akşener, "Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavrımız yok. Ankara ile ilgili İYİ Parti olarak bir tanım yapıyoruz yani genel olarak seçmenin hangi yönde oy kullandığına dair. Esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz, en azından İYİ Parti'nin böyle bir tavrı yok." dedi.