Akşener, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası yönetimini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.
18.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in, esnaf odası yöneticilerini makamında kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA