Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracından inmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşla tokalaşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çiçek takdimi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekilerin binaya girişi ANKARA...

ANKARA (AA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracından inmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşla tokalaşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çiçek takdimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekilerin binaya girişi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title