Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Görüşme, Akşener'in, parti genel merkezindeki makamında gerçekleşti.

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yavaş, partinin 2. Olağan Kurultayı sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık