Akşener: Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de öğretti (2)

'GÖREVİNİ YAPANLARA SAYGI DUYMAK LAZIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yomra'nın ardından geldiği Akçaabat ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

'GÖREVİNİ YAPANLARA SAYGI DUYMAK LAZIM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yomra'nın ardından geldiği Akçaabat ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Burada kendisine yöneltilen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun darp edilmesiyle ilgili "Olayla ilgili aileyi aradınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: ,"Ben niye arayacağım aileyi kardeşim, benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı, dövdüğü iddia edilen kişi şu an itibariyle tutuklu. 'Doğru bir şey mi? Aferin, iyi mi, yaptı mı? diyorsanız, hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. Ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır, ne yapalım şimdi, ne yapayım ben, ne yapmamı arzu ediyorsunuz? Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış, geçmiş olsun, görevini yapan insanlara A Haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar