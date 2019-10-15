Akşener: "Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle"
İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
15.10.2019 10:10
İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA