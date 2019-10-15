Akşener: "Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle"

Akşener: "Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle"

İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

15.10.2019 10:10
Akşener:

İYİ Parti TBMM grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asker selamı vermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA
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