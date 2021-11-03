Akşener: "Aklımın ucundan geçmez bebek katiline "sayın" demek"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Tbmm - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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