Akşener: Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesi
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Akşener: Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesi

24.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:24
Akşener: Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akşener, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek mimarlarının günü. Bugün, hayatın her alanında, atılan her büyük adımın arkasında, emeği olan öğretmenlerimizin günü. Sanayici de onlardan öğrendi, ticaretle uğraşan da. Diplomatımız da onların tedrisatından geçti, gazetecilerimiz de. İşçimiz de öğrenci oldu, işletmecimiz de. Bu ülkede, ter döken, katma değer üreten, taş üstüne taş koyan her bir vatandaşımız, mutlaka bir öğretmenimizin ışığından faydalandı. Bu vesileyle bir öğretmen olarak, içinde bulundukları zor şartlara rağmen, Atatürk'ün kendilerine emaneti olan o kutlu sancağı dik tutan, tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor, onlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'BİZİM İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'Akşener, Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin, "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir. Çünkü, uluslararası sulardaki bir gemi, bayrağını taşıdığı ülkenin toprağı kabul edilir. Herhangi bir şüphe olması durumunda, yapılması gereken, Türkiye'ye bilgi verilmesi, Türk makamlarının da gerekli prosedürü çalıştırmasıdır. Ne var ki, tam aksini yapıp, baskın yapmayı tercih ettiler. Bunu, basit bir işmiş gibi geçiştiremeyiz. Hükümetten, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın, hukukumuzun korunması için, gerekli adımları atmasını bekliyorum" diye konuştu.

'İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'Akşener, Avrupa Türk Konfederasyonu'na bağlı derneklerin, Almanya ve Fransa'daki etkinliklerinin yasaklanmasını da kınadığını söyleyerek, şunları kaydetti:  "Almanya'da, yasalar gereği, Avrupa Türk Federasyonu'na bağlı vatandaşlarımız, kendilerini 'vatansever' olarak tarif ederler. Toplantılarında, yaşadıkları ülkenin bayraklarını asmayı eksik etmez, yaşadıkları ülkelerin yasalarına ve geleneklerine saygı gösterirler. Avrupalı Türklerin bu zarif tutumlarına rağmen, Almanya ve Fransa hükümetleri, Türk bayrağından rahatsız oluyorlarsa diyecek bir şey yok. Ancak, bu kararların ardında başka hesaplar varsa şimdiden uyarmak istiyorum; medeniyetleriyle övünen her iki ülkenin bu kararı, her şeyden önce insan hakları ihlalidir. Avrupa'da yaşayan Türklerin temel haklarını yok saymak, milletlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilere zarar verir. Hiçbir Avrupalı iktidar da Türk düşmanlığını iç siyaset malzemesi yaparak bir şey kazanamaz. Buradan ilan etmek isterim ki; siyasi pozisyonları ne olursa olsun, Türk Konfederasyonu üyesi vatandaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız."'EN AZ İKİ HAFTA KARANTİNA İLAN EDİN'

Pandemi nedeniyle Türkiye'nin diken üstünde olduğunu, vaka sayılarının arttığını belirten Akşener, "En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor. Kaybettiğimiz canlar bizim canımız. Buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum; Gelin, en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu yaparken, işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin. İşletmelere nakit desteği verin. Çalışanlara nakit desteği verin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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