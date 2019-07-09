Akşener: "AK Partili kadınlarımıza sesleniyorum, gel kardeşim artık kucaklaşalım"

Akşener: "AK Partili kadınlarımıza sesleniyorum, gel kardeşim artık kucaklaşalım"

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)

Kaynak: AA
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