Akşener, Aday Adayına Ayak Uydurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi geçen Bekir Öztekin ile görüştü. Ancak görüşmede çekilen fotoğraf adaylığın önüne geçti.

Millet İttifakı'nda İYİ Parti ve CHP Gaziantep il teşkilatları günlerdir adaylarını belirleyemeyince devreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener girdi. Akşener Adaylık için ismi geçen Bekir Öztekin ile görüştü. Ancak görüşmede Akşener poz verirken, boy farkını kapatmak için ayakkabılarını çıkarttı. Ancak çıkartılan ayakkabı dikkatsizlik sonucu çekilen fotoğrafın kadrajında unutulunca ortaya Akşener, Bekir Hocaya ayak uydurmuş esprisi yapılmasına neden oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA