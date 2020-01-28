28.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depremine ilişkin, "Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirterek, depremzedelere yardımcı olmak için birlik olmak gerektiğini kaydetti. Doğal afetler üzerinden siyaset çıkarılmayacağını vurgulayan Akşener, "Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Siyasetçiler olarak önceliğimiz; arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir. Gün, milletçe tek yürek olup, yaralarımızı sarma günüdür" dedi.

Kaynak: DHA