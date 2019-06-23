Akşener açıklama yapıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor.

Akşener açıklama yapıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor...

Kaynak: Dunya.com

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