KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var

İyi Parti Genel Başkanı Meal Akşener, 24 aydır esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, "Acayip zenginleşmiş bir avuç insan var, bunların hepsi AK Parti'li. Gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var, haksızlığa uğramış insanlar var onlar da her partili" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen Meral Akşener, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İlk olarak burada toplanan kalabalığa seslenen Akşener, işsiz gençlerin, 82 puanla atanamamış öğretmenlerin olduğunu belirterek, "Sen, 82 puanla atanamazken ayısı, dayısı olduğu için atananlar var. Biz, el ele verip bu harami düzeni birlikte sandıkta oylarınızla, demokrasiyle göndermek için mücadele ediyoruz. Senin çocuğun açken, işsizken 5 maaş alan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. İşte bu haksızlıkları gidermek için el ele vereceğiz. Bir olacağız, bütün olacağız ve bu harami düzeni sandıkta addaya götüreceğiz" dedi.

Demokrasi Meydanı'ndaki esnaftan alışveriş de yapan Akşener, ardından sohbet edip sorunlarını dinledi.