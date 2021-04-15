Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i karşılaması Fotoğraf çekimi Görüşmeye geçilmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i karşılaması
Fotoğraf çekimi
Görüşmeye geçilmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat