Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meyer-Landrut ve Magro, Akşener'e ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu.

Parti genel merkezindeki ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı