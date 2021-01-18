Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü
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Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü

18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meyer-Landrut ve Magro, Akşener'e ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu.

Parti genel merkezindeki ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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