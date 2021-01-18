Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ile görüştü
18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:49
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile ayrı ayrı görüştü.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meyer-Landrut ve Magro, Akşener'e ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu.
Parti genel merkezindeki ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı