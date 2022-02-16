Akşener: "(6 siyasi parti liderinin yaptığı toplantı) Bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz" - Haberler
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Akşener: "(6 siyasi parti liderinin yaptığı toplantı) Bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz"

AA, Şakir Aksu - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Salonda bulunan partililer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması

Salonda bulunan partililer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: (6 siyasi parti liderinin yaptığı toplantı) Bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz

Akşener: (6 siyasi parti liderinin yaptığı toplantı) Bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz

Akşener: (6 siyasi parti liderinin yaptığı toplantı) Bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz

AA / Şakir Aksu - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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