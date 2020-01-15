Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti
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Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

15.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:34
Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, 'nın Belediye Başkanı Okay Kocakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yozgat Yerköy Belediye Başkanı 'ı makamında kabul etti.

Açıklamada, görüşmenin basına kapalı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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