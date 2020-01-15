Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, Antalya'nın Demre Belediye Başkanı Okay Kocakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yozgat Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı makamında kabul etti.
Açıklamada, görüşmenin basına kapalı gerçekleştirildiği bildirildi.