Akşener: "23 Haziran demokrasi bayramı oldu"
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki...
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -1-
Kaynak: AA
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