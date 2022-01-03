Akşener: "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni Törene katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Açılış ile ilgili video izlenmesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı...
MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni
Törene katılanlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
Açılış ile ilgili video izlenmesi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)