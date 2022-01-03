Akşener: "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" - Haberler
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Akşener: "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak"

AA - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni Törene katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Açılış ile ilgili video izlenmesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı...

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni

Törene katılanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Açılış ile ilgili video izlenmesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

AA - Son Dakika Haberleri

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