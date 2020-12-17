Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı

17.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:23
Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Akşeseddin Türbesi girişinde bulunan Fransız tipi tente gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Akşeseddin Türbesi girişinde bulunan Fransız tipi tente gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen Akşemseddin Türbesi girişine yağmurlu havalarda ziyaretçilerin ayakkabılarının ıslanmaması için 2012 yılında Fransız tipi tente yapıldı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında türbe girişinde görülen tente sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tentenin kaldırılması talimatını verdi. Türbeye giden belediye yetkililer Fransız tipi tenteyi bulunduğu yerden söktü. Sökülen Fransız tipi tentenin yerine Anıtlar Kurulu ile görüşülerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılması planlanıyor. - BOLU

Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı
Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Birkan Sokullu Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşemseddin Türbesi'nde tepki çeken Fransız tipi tente kaldırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:32:40. #1.15#
title