Akşemseddin Gemisi Marmaris'e Satıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ tarafından işletilen Akşemseddin gemisi satıldı.

İznik Gölü'nde gezi gemisi olarak hizmet veren Akşemseddin, Orhangazi Gölyaka'da karaya çıkarıldı. 81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölüm olmak üzere toplam 155 yolcu kapasitesine sahip olan Akşemseddin gemisi, bu gece saat 03.00'te kara yolu ile Gemlik Körfezi'ne, Gemlik'ten de deniz yoluyla Mudanya'ya getirilecek. Yeterli talep olmaması sebebiyle satışına karar verilen geminin, satın alan turizm şirketine teslim edilmek üzere Marmaris'e gönderileceği bildirildi. - BURSA