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Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Geriş, Cendeve, Menteşbey ve Kepezbeleni Mahallelerinde üreticilere sulama borusu desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Geriş, Cendeve, Menteşbey ve Kepezbeleni Mahallelerinde üreticilere sulama borusu desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki'nin 4 mahallesinde üreticilere 2 bin 100 metre sulama borusu desteği sağlandı. Gelecekte tarım üretimini olumsuz etkileyecek susuzluk, kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili olası sorunların önüne geçmek için çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulama projelerine önem veriyor. Tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan alt yapı ve tesislerin yapımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda sulamada kayıpların önlenmesi amacıyla boru ve vana desteği de sağlıyor.

"Su kayıpları önlenecek"

Son olarak Akseki ilçesinde Geriş Mahallesi'nde üreticilere 900 metre, Cevdeve Mahallesi'nde 600 metre boru verildi. Menteşbey ve Kepezbeleni Mahallelerinde de yaklaşık 600 metre sulama borusu desteği sağlandı. Bu sayede sulamada yaşanan kayıplar en aza inecek ve üreticiler daha az su kullanarak daha fazla verim elde edecek. - ANTALYA

Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

Aksekili üreticiye 2 bin 100 metre boru yardımı

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