Akseki'yi Seydişehir'e bağlayan alternatif yayla yolu yeniden açıldı Akseki ilçesini Konya'ya bağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayalarla kapatılan alternatif yayla yolu yeniden trafiğe açıldı.

Akseki ilçesini Konya'ya bağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayalarla kapatılan alternatif yayla yolu yeniden trafiğe açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan yayla yolu 5 Nisan'da kayalarla kapatılmıştı.

Normalleşme sürecine girilmesiyle Süleymaniye Mahallesi'nden başlayan ve 12 mahalleden geçen yayla yolu Akseki Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

Kaynak: AA