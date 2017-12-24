Akseki-Seydişehir Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, akşam saatlerinde başlayan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Akseki-Seydişehir kara yolu 10-40'ıncı kilometresi arasında kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Buzlanma ve karın yoğun olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de, yolda kalan zincirsiz araçlar ve tırları kara yolları ekipleri kurtardı.



Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.