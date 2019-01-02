Akseki-Seydişehir Kara Yolu Trafiğe Açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kapanan Akseki-Seydişehir kara yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin yolda tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA