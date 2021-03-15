Akseki Müftüsü Taraklı "Gençlerle Buluşmalar" programına katıldı
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Akseki Müftüsü Taraklı "Gençlerle Buluşmalar" programına katıldı

15.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:56
Akseki Müftüsü Taraklı

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, ilçede organize edilen "Gençlerle Buluşmalar" programında öğrencilerle sohbet etti.

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, ilçede organize edilen "Gençlerle Buluşmalar" programında öğrencilerle sohbet etti.

Akseki Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Taşlıca, Cemerler, Güçlüköy Mahallelerinde "Gençlerle Buluşmalar" programları düzenlendi.

Programa katılan Müftü İsmail Taraklı, buradaki öğrencilerle sohbet etti. Taraklı, programa katılan öğencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Müftü Taraklı, doğru eğitimin önemine dikkati çekti.

Eğitimin bir kısmının okullarda, bir kısmının ailede verildiğini kaydeden Taraklı, "Bir kısmını da Diyanet İşleri Başkanlığımızca açılan Kuran kurslarımızdan alıyoruz. İnsanımızı bir arada tutan en değerli unsurlarımızın başında dinimiz geliyor. Çocuklarımızı da bu değerler çerçevesinde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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