Akseki Müftülüğü İdlib için iki konut bedeli bağışta bulundu
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Akseki Müftülüğü İdlib için iki konut bedeli bağışta bulundu

14.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:18
Akseki Müftülüğü İdlib için iki konut bedeli bağışta bulundu

Antalya'da, Akseki Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında iki konut bedeli bağışta bulunuldu.

Antalya'da, Akseki Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında iki konut bedeli bağışta bulunuldu.

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de devam eden savaşın pek çok insanın hayatını, bir o kadar insanın da yakınlarını ve yaşadığı evlerini kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin başarabildikleri takdirde başka ülkelere sığındığını aktaran Taraklı, "Kendi topraklarında sıkışıp kalan aileler ise zorlu arazi ve mevsim şartlarında çadırlarda ve dağınık kamp alanlarında yaşam mücadelesi veriyor. Mağdur halka sıcak bir yuva sağlamak için din görevlileri olarak yardım etmek istedik. Allah yardım eden tüm arkadaşlarımızdan razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin." diye konuştu.

Taraklı, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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