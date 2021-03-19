Akseki Kaymakamı Volkan Hülür mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Akseki Kaymakamı Volkan Hülür mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

19.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:27
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, her hafta farklı mahallelere yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, her hafta farklı mahallelere yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Hasta ile yaşlıları evlerinde ziyaret eden Hülür, vatandaşların sıkıntılarını ve isteklerini dinliyor.

Hülür, devletin yaşlı, hasta ve engellilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Sizlerin hayat tecrübeleri bizler için çok önemli. Hayatımızın her alanında sizlerin duasına, destek ve tecrübelerine ihtiyaç duyuyoruz. Sizler bizim her zaman başımızın tacısınız." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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