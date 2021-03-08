Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, kadınlara karanfil dağıttı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Kaymakam Hülür, Hükümet Konağındaki bütün birimleri dolaşarak görev yapan kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi.

Hükümet Konağı kadın çalışanları ile orada bulunan kadınlar, sürpriz kutlama ve verilen karanfillerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Kaymakam Hülür'e teşekkür ettiler.

Kadınlara verilen önemi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Hülür, yayımladığı mesajda, şunları ifade etti:

"Milletlerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir ölçütü de kadına verilen değer ve gösterilen saygıdır. Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve üretkenliği ile var olan yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerler ile geleceğimizi şekillendiren kadınlarımız medeni toplum olmanın en önemli göstergesidir. Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, B'ir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan ihtimal yoktur' diyerek Türk kadınına sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, iş dünyasında hukukta, aile içinde çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolunu açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle fedakarlığın ve özverinin timsali olan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sevgilerimi ve selamlarımı sunarım."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu