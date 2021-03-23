Akseki ilçesinde salgına yönelik denetimler aralıksız sürüyor
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Akseki ilçesinde salgına yönelik denetimler aralıksız sürüyor

23.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:53
Akseki ilçesinde salgına yönelik denetimler aralıksız sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik dinamik denetim gerçekleştirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik dinamik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini ziyaret ederek, alınan tedbirleri kontrol etti, kurallarla ilgili uyarılarda bulundu.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildiğini söyledi.

Ekiplerin, 7 gün 24 saat boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü anlatan Hülür, şunları kaydetti:

"Kovid-19 risk değerlendirme haritasında tüm illerimizin mavi renkle tanımlanması en büyük temennimiz. Bunu da kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmadan kurallara harfiyen uyarak gerçekleştireceğiz. Hem vatandaşlarımızdan hem esnaflarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassas davranmalarıdır. Yaşadığımız bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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